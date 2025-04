Trump giù nei sondaggi pesano i dazi

Trump cala nei sondaggi: il 51% degli americani interpellati in un rilevamento The Economist/YouGov ne disapprova l'operato, mentre il 43% lo approva. Lo stesso sondaggio due settimane fa aveva visto l'opinione pubblica divisa: 48% favorevoli e 49% sfavorevoli. pesano le mosse dell'amministrazione sui dazi che hanno messo a rischio le borse mondiali. Il sondaggio ha toccato anche questa questione e il 52% degli intervistati si è detto contrario alle misure adottate. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.00 Donaldcala nei: il 51% degli americani interpellati in un rilevamento The Economist/YouGov ne disapprova l'operato, mentre il 43% lo approva. Lo stessoo due settimane fa aveva visto l'opinione pubblica divisa: 48% favorevoli e 49% sfavorevoli.le mosse dell'amministrazione suiche hanno messo a rischio le borse mondiali. Ilo ha toccato anche questa questione e il 52% degli intervistati si è detto contrario alle misure adottate.

Il medico della Casa Bianca: "Il presidente mostra un'eccellente salute fisica e cognitiva". Giorgetti: "Negoziato non semplice". Pechino chiede agli Usa di cancellare "totalmente" le tariffe doganali reciproche.

. Lo stesso sondaggio due settimane fa aveva visto l'opinione pubblica divisa: 48% favorevoli e 49% sfavorevoli. Il sondaggio ha toccato anche la questione dei dazi: il 52% è contrario alle misure adottate.

