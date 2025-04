La cassa esplode ma qualcosa non funziona Nel Pavese gang in fuga senza alcun bottino

senza bottino. Un copione ben collaudato, con la “marmotta“ inserita nella fessura del bancomat per farlo saltare: ma questa volta non ha funzionato.Forse una quantità di esplosivo insufficiente oppure mal inserito, sta di fatto che dopo il botto la cassa con i soldi era ancora irraggiunbile per i malviventi, che sono quindi risaliti sulla loro auto e sono riusciti ad allontanarsi prima che arrivassero i carabinieri, che hanno poi avviato le indagini acquisendo i filmati della videosorveglianza. Ilgiorno.it - La cassa esplode ma qualcosa non funziona. Nel Pavese gang in fuga senza alcun bottino Leggi su Ilgiorno.it CASSOLNOVO (Pavia)Un altro colpo rimasto solo tentato ai danni della Banca popolare di Novara, a Cassolnovo, in via Lavatelli. Nella notte tra sabato e ieri, verso le 2.30, i residenti sono stati svegliati dall’esplosione che ha danneggiato lo sportello automatico. Le telecamere hanno ripreso quattro uomini incappucciati, arrivati a bordo di un’auto scura con cui poi sono anche fuggiti, ma. Un copione ben collaudato, con la “marmotta“ inserita nella fessura del bancomat per farlo saltare: ma questa volta non hato.Forse una quantità di esplosivo insufficiente oppure mal inserito, sta di fatto che dopo il botto lacon i soldi era ancora irraggiunbile per i malviventi, che sono quindi risaliti sulla loro auto e sono riusciti ad allontanarsi prima che arrivassero i carabinieri, che hanno poi avviato le indagini acquisendo i filmati della videosorveglianza.

