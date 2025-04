Ilgiorno.it - Il distaccamento degli Alpini compie 25 anni: "Siete un esempio di spirito civico e di corpo"

La sededi Cinisello25e le penne nere hanno voluto festeggiare con una mostra fotografica i protagonisti di ieri e di oggi e la premiazione dei volontari più anziani. Nel 2000 l’allora Giunta Gasparini affidò per 50agliun bene pubblico che era da ristrutturare. "Fu un atto all’epoca considerato coraggioso. Decisero di fare una ‘cattedrale’ – ricorda l’ex sindaco Daniela Gasparini –. Lavorarono per treper regalare alla città un luogo di riferimento non solo per loro. Sono stati e sono undi cosa vuole dire volontariato,di, impegno". Tante le persone che hanno donato tempo e denaro per realizzare la casa, grazie al ruolo di traino di Luciano Gandini, Lino Riva e Giuliano Perini. "C’è ancora chi tiene accesa la fiaccola dell’impegno e della solidarietà", conclude Gasparini.