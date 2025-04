Piantedosi | attacchi vergognosi tutela alle divise

tutelare l’incolumità di chi indossa una divisa". Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso pieno sostegno alle forze dell’ordine, impegnate in una difficile gestione dell’ordine pubblico in diversi contesti, specie negli ultimi giorni: "vergognosi gli attacchi di delinquenti a Milano, Torino e Roma", ha rincarato il responsabile del Viminale. A Roma, prima del derby tra Lazio e Roma, cinquecento ultrà giallorossi hanno tentato di raggiungere i tifosi laziali. Sono stati protagonisti di lanci di oggetti, scontri con la polizia e guerriglia urbana a Ponte Milvio e viale Pinturicchio, con idranti e lacrimogeni usati per disperdere i violenti. Il riferimento a Milano, invece, è per il corteo Pro Pal che ha portato a sei denunce e alle scritte di minacce alla premier. Ilgiorno.it - Piantedosi: attacchi vergognosi, tutela alle divise Leggi su Ilgiorno.it "Il governo è determinato a rafforzare ogni misura perre l’incolumità di chi indossa una divisa". Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo, ha espresso pieno sostegnoforze dell’ordine, impegnate in una difficile gestione dell’ordine pubblico in diversi contesti, specie negli ultimi giorni: "glidi delinquenti a Milano, Torino e Roma", ha rincarato il responsabile del Viminale. A Roma, prima del derby tra Lazio e Roma, cinquecento ultrà giallorossi hanno tentato di raggiungere i tifosi laziali. Sono stati protagonisti di lanci di oggetti, scontri con la polizia e guerriglia urbana a Ponte Milvio e viale Pinturicchio, con idranti e lacrimogeni usati per disperdere i violenti. Il riferimento a Milano, invece, è per il corteo Pro Pal che ha portato a sei denunce escritte di minacce alla premier.

Questa è Giorgia Meloni: pensavate di aver trovato la Lady di ferro, Margaret Tatcher, ma avete trovato l’Omino di Burro, Giorgia Meloni, forte coi deboli e debole coi forti”.

