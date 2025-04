Dall’Italia alla foresta amazzonica vi racconto la mia vita nella comunità waorani | la storia di Sara

Sara Pangione ha 26 anni, è nata e cresciuta in Italia ma da circa un anno vive nella foresta amazzonica ecuadoriana in una comunità indigena, i waorani. "La mia non è stata una scelta di getto ma il frutto di un percorso e di una relazione con un ragazzo di questo territorio. Le persone della comunità sono diventate la mia famiglia", ha raccontato a Fanpage.it. Leggi su Fanpage.it Pangione ha 26 anni, è nata e cresciuta in Italia ma da circa un anno viveecuadoriana in unaindigena, i. "La mia non è stata una scelta di getto ma il frutto di un percorso e di una relazione con un ragazzo di questo territorio. Le persone dellasono diventate la mia famiglia", ha raccontato a Fanpage.it.

