Napoli chiarisca che Conte sarà il prossimo allenatore (Corbo)Anche Repubblica Napoli si occupa del futuro del club e della squadra. Lo fa con Antonio Corbo:La società deve anche pensare al prossimo mercato, il tempo passa e i colpi sfumano.È altrettanto logico che il Napoli prepari anche la prossima stagione. Senza violare la segretezza degli orientamenti, è urgente che chiarisca il suo piano industriale. Far sapere che Conte e solo Conte sarà il prossimo allenatore, che De Laurentiis , Chiavelli e Manna sono già al lavoro per un altro scatto. Pronti a spendere con equilibrio. Più qualità, più gol, più intuito. La distanza con l’Inter è oggi superabile nei tre punti di distacco, non lo è nel futuro se l’Inter continua ad avere il gol facile. Ed il Napoli no. La missione del prossimo mercato: almeno due giocatori che possano elevare il potenziale offensivo. Ilnapolista.it - Il Napoli chiarisca il piano industriale, faccia sapere che Conte sarà il prossimo allenatore (Corbo) Leggi su Ilnapolista.it Ilcheil)Anche Repubblicasi occupa del futuro del club e della squadra. Lo fa con Antonio:La società deve anche pensare almercato, il tempo passa e i colpi sfumano.È altrettanto logico che ilprepari anche la prossima stagione. Senza violare la segretezza degli orientamenti, è urgente cheil suo. Farchee soloil, che De Laurentiis , Chiavelli e Manna sono già al lavoro per un altro scatto. Pronti a spendere con equilibrio. Più qualità, più gol, più intuito. La distanza con l’Inter è oggi superabile nei tre punti di distacco, non lo è nel futuro se l’Inter continua ad avere il gol facile. Ed ilno. La missione delmercato: almeno due giocatori che possano elevare il potenziale offensivo.

