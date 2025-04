Panorama.it - Lazio-Roma, scontri e feriti: il ritorno della violenza ultras

L’allarme suona forte da almeno un anno e mezzo, da quando la contabilità degli incidenti e deiintorno agli stadi italiani ha ripreso a salire. Quanto accaduto prima del derbyCapitale tra, purtroppo, non sorprende gli addetti ai lavori e si inserisce in un quadro di peggioramento complessivo delle situazioni di ordine pubblico che non riguarda solo il calcio e le manifestazioni sportive. Intorno all’Olimpico si sono vissute ore di grande preoccupazione con un bilancio finale pesante: 13 agenti, non in modo grave. E solo il lavoro di prevenzione e repressione messo in campo dalla Questura ha evitato che glisi trasformassero in guerriglia, facendo sì che mancasse il contatto diretto tra i gruppidelle due squadrene.Una situazione che ha spinto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ad annunciare una nuova stretta.