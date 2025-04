Peggiora il tempo lunedì con l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Peggiora il tempo e scatta l’allerta gialla, già in vigore dalle 18 del 12 aprile e destinato ad essere prolungato fino alla mezzanotte del 14. l’allerta riguarda infatti l’intero territorio regionale ed è stata emessa dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile toscana. Il rischio riguarda la possibilità di innesco di frane superficiali e colate rapide di detriti e fango, oltre all’innalzamento del livello dei corsi d’acqua minori.Sono attese piogge sparse più frequenti nel Nord-ovest nella prima parte della giornata e di nuovo diffuse con locali rovesci nella seconda parte. Mari molto mossi al largo e sui settori meridionali.La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone vicine agli alvei dei corsi d’acqua. Leggi su Corrieretoscano.it PRATO –ile scatta, già in vigore dalle 18 del 12 aprile e destinato ad essere prolungato fino alla mezzanotte del 14.riguarda infatti l’intero territorio regionale ed è stata emessa dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile toscana. Ilriguarda la possibilità di innesco di frane superficiali e colate rapide di detriti e fango, oltre all’innalzamento del livello dei corsi d’acqua minori.Sono attese piogge sparse più frequenti nel Nord-ovest nella prima parte della giornata e di nuovo diffuse con locali rovesci nella seconda parte. Mari molto mossi al largo e sui settori meridionali.La Protezione Civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizionied evitare di sostare nelle zone vicine agli alvei dei corsi d’acqua.

Potrebbe interessarti anche:

“Nel giro di tre giorni”. Sottocorona - dove peggiora decisamente il tempo

Sulle altre zone, il versante tirrenico, al nord, ci sono piogge deboli, quindi tutto si va a concentrare e intensificare al sud nel giro di tre giorni sostanzialmente”.

Il tempo peggiora dopo l'assaggio di primavera : diramata l'allerta

Dopo un primo assaggio di primavera, si aprirà una fase instabile e a tratti perturbata, la quale potrebbe protrarsi per molti giorni. Queste le. . . .

Meteo - breve anticipo di primavera poi il tempo peggiora. Ecco quando

In vista del fine settimana sarà protagonista, a livello meteo, un anticiclone in arrivo da Ovest che porterà aria più mite sull’Italia causando stabilità ma anche qualche pioggia.

Ne parlano su altre fonti Peggiora il tempo, lunedì con l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ondata di freddo in Italia, allerta per vento forte e mareggiate almeno fino a mercoledì. Il tempo peggiora dopo l'assaggio di primavera: diramata l'allerta. Allerta Meteo Emilia Romagna, peggiora ancora da lunedì. Peggiora il meteo in Calabria, ciclone nordafricano in arrivo e allerta gialla in tutta la regione. Allerta gialla in Liguria: occhio alla pioggia, ecco le zone dei temporali.

Si apprende da fanpage.it: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 aprile: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino delle criticità meteo e idro e valutato per la giornata di domani, lunedì 14 aprile, un’allerta ...

informazione.it comunica: Torna il maltempo, allerta meteo per la giornata di lunedì - Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un' allerta meteo gialla, per ordinaria criticità idrogeologica, su tutto il territorio regionale per la giornata di lunedì. 'Prec ...

Si apprende da ilmeteo.it: Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Venti forti, zone a rischio - Una perturbazione atlantica si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia che causerà un graduale peggioramento del ...