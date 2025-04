La strage di Sumy e gli effetti desiderati della pax trumpiana

strage di Sumy, in Ucraina, dove (almeno) trentaquattro persone sono state assassinate dai missili russi mentre andavano in chiesa per la domenica delle Palme, la giornata di ieri ha dato un’idea abbastanza precisa di quali siano il carattere e l’effettiva consistenza della pax trumpiana. E anche dei suoi promotori e sostenitori.A cominciare da Giorgia Meloni, che in attesa di volare a Washington per il suo tanto sospirato incontro di giovedì con il presidente americano ha avuto il cattivo gusto di commentare il massacro di Sumy con le seguenti parole: «Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal presidente Trump e sostenuto convintamente dall’Italia, insieme all’Europa e agli altri partner internazionali». Linkiesta.it - La strage di Sumy e gli effetti desiderati della pax trumpiana Leggi su Linkiesta.it Tra il bombardamento dell’ospedale di Gaza da parte dell’esercito israeliano, nella notte tra sabato e domenica, e ladi, in Ucraina, dove (almeno) trentaquattro persone sono state assassinate dai missili russi mentre andavano in chiesa per la domenica delle Palme, la giornata di ieri ha dato un’idea abbastanza precisa di quali siano il carattere e l’va consistenzapax. E anche dei suoi promotori e sostenitori.A cominciare da Giorgia Meloni, che in attesa di volare a Washington per il suo tanto sospirato incontro di giovedì con il presidente americano ha avuto il cattivo gusto di commentare il massacro dicon le seguenti parole: «Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal presidente Trump e sostenuto convintamente dall’Italia, insieme all’Europa e agli altri partner internazionali».

Potrebbe interessarti anche:

Raid russi La strage di Sumy

Il capo dell’amministrazione regionale di Sumy, Volodymyr Artyukh, ha spiegato che sui missili balistici che hanno colpito la cittadina erano montante bombe a grappolo proibite da una convenzione entrata in vigore nel 2010 dopo essere stata firmata da 112 Paesi, fra cui, però, non figurano né la Russia né gli Stati Uniti.

Ucraina - raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump : "Venga a vedere la devastazione"

Kellogg, l'inviato di Trump: "Superati ogni limiti di decenza". Il premier britannico Starmer: "Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni".

Sumy - la strage delle Palme. «Si è superato il limite» : gli Usa verso nuove sanzioni

. La vendetta di Putin, l?imbarazzo di Trump, il martirio dell?Ucraina. La strage di ieri è una crepa sanguinosa nella luna di miele che sembrava non aver fine fra Donald Trump e.

Secondo ilmessaggero.it: Sumy, la strage delle Palme. «Si è superato il limite»: gli Usa verso nuove sanzioni - La vendetta di Putin, l’imbarazzo di Trump, il martirio dell’Ucraina. La strage di ieri è una crepa sanguinosa nella luna di miele che sembrava non aver fine fra Donald Trump ...

Secondo online-news.it: Strage a Sumy nella Domenica delle Palme: la Russia colpisce i civili, sdegno internazionale - Un attacco missilistico russo ha sconvolto la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, durante la Domenica delle Palme. Due missili balistici Iskander, lanciati dalle regioni russe di Voronezh e Kurs ...

Nota di ilfattoquotidiano.it: Zelensky dopo la strage di Sumy: “La Russia non ha paura. Serve un’azione decisa” - Il presidente ucraino in un post su X ha chiesto più pressione contro Mosca: "La Russia non ha paura per questo continua ad attaccare" ...