Inter-Bayern Monaco quando si gioca il ritorno dei quarti di Champions League | data e orario

Inter-Bayern Monaco, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca mercoledì 14 aprile alle 21:00 allo Stadio Meazza. Diretta, a pagamento ed esclusiva, in TV e streaming, su Amazon Prime. Leggi su Fanpage.it , gara valida per ildeidi finale di, simercoledì 14 aprile alle 21:00 allo Stadio Meazza. Diretta, a pagamento ed esclusiva, in TV e streaming, su Amazon Prime.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv - Champions League 2025 : orario - programma - streaming

00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e consentirà alla squadra vincente, come detto, di staccare il pass per le semifinali. Come arrivano le due formazioni all’evento? L’Inter è in vantaggio dopo i primi 90 minuti dato che ha sbancato l’Allianz Arena con il punteggio di 2-1 al termine di un match davvero intenso.

Hoeness : «Bayern Monaco - mai visti così tanti infortuni. Con l’Inter superarsi»

L’ex stella si focalizza pure i numerosi infortuni. Perché è l’unico modo per vincere la partita, se tutti i giocatori superano se stessi. MENTALITÀ DA CAROVANA – Uli Hoeness, presente nel programma Blickpunkt Sport, ha parlato dei tanti infortuni in casa bavarese.

Inter Bayern Monaco - le probabili scelte di Inzaghi e Kompany : le ultime in vista del match di San Siro

La squadra scenderà in campo con i titolari, con il ritorno di Pavard e Acerbi in difesa al fianco di Alessandro Bastoni e Mkhitaryan a centrocampo. di RedazioneInter Bayern Monaco, le probabili scelte degli allenatori in vista del match di San Siro: le ultime L’Inter ha l’occasione di qualificarsi per le semifinali di Champions League nella partita di mercoledì contro il Bayern Monaco, dopo aver già vinto 2-1 all’andata.

