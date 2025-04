Surf Jordy Smith e Gabriela Bryan vittoriosi a El Salvador 9 Leonardo Fioravanti

Surf. Il Surf City El Salvador Pro, di scena a Punta Roca, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa sono stati Jordy Smith e Gabriela Bryan.Una tappa in cui i rappresentanti sudafricani si sono esaltati dal momento che Smith ha dovuto affrontare il connazionale Matthew McGillivray nell'atto conclusivo che ha assegnato il successo di questa tappa. Alla fine della fiera è stata una sfida in cui Smith ha messo in mostra la propria superiorità, imponendosi con lo score complessivo di 14.26 rispetto ai 9.33 dell'altro sudafricano. Un risultato che ha permesso al vincitore di questo quarto round di elevarsi in classifica mondiale al n.5, nel ranking comandato dal brasiliano Italo Ferreira.

