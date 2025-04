Ilgiorno.it - Sacro e profano. Al via la Fiera del Perdono

Fra bancarelle, spettacoli, musica e mostre, torna a Melegnano ladel, giunta quest’anno alla 462esima edizione. Evento fra i più antichi, unisce il substrato storico-religioso (nel 1563 papa Pio IV concesse ai melegnanesi l’indulgenza dai peccati) ad aspetti più pagani e commerciali, pensati per richiamare un pubblico variegato per età ed interessi. Anticipata nel finesettimana da alcune iniziative, come il festival del fumetto e il concorso “L’aperitivo del“, la kermesse all’insegna della cultura e dell’intrattenimento raggiungerà il suo apice giovedì, quando il centro della città, chiuso al traffico, si trasformerà in un gigantesco contenitore di eventi. Ad aprire le danze, alle 9 in piazza Risorgimento, sarà uno spettacolo di sbandieratori e dame viscontee, al quale seguirà la tradizionale visita del sindaco e delle autorità locali ai vari stand espositivi disseminati fra piazza Matteotti, piazza IV Novembre e l’area attorno al castello mediceo.