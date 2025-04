Elon Musk il Doge è sotto indagine

Wired.it - Elon Musk, il Doge è sotto indagine Leggi su Wired.it Un ente indipendente del Congresso ha avviato un accertamento per capire come il dipartimento del miliardario ha gestito i dati sensibili di cui è entrato in possesso

L’uomo dei tagli non è Elon Musk - ma il suo vice Steve Davis

Il rachitico. Bisognerebbe tornare indietro agli anni 80 e raccontare agli sceneggiatori americani che quei secchioni che loro descrivevano come indifese vittime sensibili oggi controllano il mondo.

Il bardo cosmopolita Roberto Saviano attacca duramente Elon Musk : "La loro fine sarà violenta" - parole inverosimili

"La fine di Elon Musk sarà una fine terribile. Parole davvero surreali, che meritano un commento Il bardo cosmopolita Roberto Saviano ha recentemente fatto un post sulla sua pagina Facebook davvero delirante e degno di una disamina critica.

California - proteste nella Silicon Valley : cartelli contro Elon Musk

I lavoratori del settore tecnologico della Silicon Valley protestano contro le posizioni a favore di Trump tra i leader del settore che un tempo erano al fianco dei lavoratori.

Riporta tecnoandroid.it: Il dipartimento DOGE di Musk usa l’AI per monitorare i dipendenti - Sembra la trama di una serie distopica, ma stavolta è tutto reale (e anche piuttosto inquietante). Il Department of Government Efficiency – sì, proprio quel ...

Secondo wired.it: Elon Musk, ma è vero che lascerà il suo posto al Doge? - Nebbia fitta sul ruolo del tycoon, ma lo scoop di Politico ha avuto un effetto certo: far recuperare il titolo di Tesla in borsa ...

Riporta msn.com: Elon Musk lascerà il DOGE: è un bene o un male per Tesla? - Secondo alcuni analisti, le azioni della Casa sarebbero salite perché, alla sola prospettiva di un Elon Musk meno esposto sul fronte politico (anche internazionale) potrebbero presto finire molte ...