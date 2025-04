Dermatite atopica visite gratuite Un successo la sensibilizzazione

successo per l’iniziativa ‘Dalla parte della tua pelle’, giornata di sensibilizzazione sulla Dermatite atopica organizzata dalla Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse a cui ha aderito anche l’unità operativa di Dermatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria. Il reparto ha partecipato all’iniziativa offrendo, lo scorso 4 aprile, visite e consulti specialistici gratuiti alla cittadinanza. La risposta degli utenti è stata molto positiva, con tutte le visite disponibili che sono state prenotate. "Siamo estremamente soddisfatti - ha dichiarato Alessandro Borghi, Direttore facente funzioni dell’unità operativa di Dermatologia – della forte adesione riscontrata. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per informare i cittadini sulla natura di questa patologia e soprattutto sulle nuove prospettive terapeutiche a disposizione. Ilrestodelcarlino.it - Dermatite atopica, visite gratuite. Un successo la sensibilizzazione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Grandeper l’iniziativa ‘Dalla parte della tua pelle’, giornata disullaorganizzata dalla Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse a cui ha aderito anche l’unità operativa di Dermatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria. Il reparto ha partecipato all’iniziativa offrendo, lo scorso 4 aprile,e consulti specialistici gratuiti alla cittadinanza. La risposta degli utenti è stata molto positiva, con tutte ledisponibili che sono state prenotate. "Siamo estremamente soddisfatti - ha dichiarato Alessandro Borghi, Direttore facente funzioni dell’unità operativa di Dermatologia – della forte adesione riscontrata. Questa iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per informare i cittadini sulla natura di questa patologia e soprattutto sulle nuove prospettive terapeutiche a disposizione.

Potrebbe interessarti anche:

Dermatite atopica - i consulti gratuiti. Ecco dove e quando in Toscana

“È importante – sottolinea Maria Concetta Fargnoli, vicepresidente SIDeMaST - informare la popolazione e indirizzare i pazienti ad un corretto percorso diagnostico terapeutico per consentire una giusta scelta terapeutica in funzione della gravità di malattia.

Dalla parte della tua pelle - il 9 aprile in Campania open day sulla dermatite atopica : consulti gratuiti

I sintomi sono secchezza, arrossamento, escoriazioni, ispessimento della pelle e soprattutto prurito intenso che può interferire con la vita quotidiana come il lavoro, lo studio, il sonno.

‘Dalla parte della tua pelle’ : consulenze gratuite sulla dermatite atopica

Quest'ultimo, che ha carattere cronico - recidivante, rappresenta per i pazienti un ostacolo insormontabile per una qualità di vita adeguata, sia sotto il profilo sociale che di relazionale, con un danno economico che coinvolge anche l’attività lavorativa.

Ne parlano su altre fonti Dermatite atopica, visite gratuite. Un successo la sensibilizzazione. Dermatite atopica, visite gratuite in arrivo a Genova. Dermatite atopica: visite gratuite al Policlinico di Catania per adulti e adolescenti. Dermatite atopica, visite specialistiche gratuite a Napoli, Salerno e Avellino: basta una prenotazione. Visite gratuite per la dermatite atopica: quinta edizione della campagna "Dalla Parte della tua Pelle". Dermatite atopica, terapie efficaci e cura della pelle per vivere bene. Campagna informativa e visite gratis (dai 12 anni d'età).

Lo riporta msn.com: Dermatite atopica, visite gratuite. Un successo la sensibilizzazione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Riporta lanazione.it: Dermatite atopica, i consulti gratuiti. Ecco dove e quando in Toscana - Una patologia complessa che va oltre la pelle e impatta sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, coinvolgendo aspetti fisici, psicologici e sociali. Quest’anno le porte degli ambul ...

Scrive ilsole24ore.com: La dermatite atopica colpisce 3 milioni di italiani: ecco le cure e dove fare un consulto gratis - La causa esatta della dermatite atopica non è ancora completamente chiara, ma si ritiene che sia il risultato di una combinazione di fattori genetici e ambientali ...