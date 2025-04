Meteo le previsioni in Campania per lunedì 14 aprile 2025

previsioni Meteo in Campania per oggi, lunedì 14 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornatala temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3403m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3532m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge.

