Ancora danni alle auto in sosta Rompe un finestrino senza motivi Poi tenta di aggredire un agente

finestrino di un’auto in sosta, poi ha tentato di aggredire un agente della polizia di Stato. Una 26enne è stata denunciata a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica, in via Emilia Ospizio, dove le Volanti sono state chiamate ad intervenire per una segnalazione di una donna che aveva danneggiato i vetri di una vettura parcheggiata, per poi darsi immediatamente alla fuga. Giunti sul posto gli operatori appuravano che, effettivamente, vi era la presenza di un’auto in sosta con un finestrino danneggiato, anche se dall’abitacolo non risultava essere stato asportato alcunché. Dopo aver ricevuto le descrizioni della donna da parte del richiedente, gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce riuscendo a rintracciarla una decina di minuti più tardi in via Turri. Ilrestodelcarlino.it - Ancora danni alle auto in sosta. Rompe un finestrino senza motivi. Poi tenta di aggredire un agente Leggi su Ilrestodelcarlino.it Prima ha danneggiato ildi un’in, poi hato diundella polizia di Stato. Una 26enne è stata denunciata a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica, in via Emilia Ospizio, dove le Volanti sono state chiamate ad intervenire per una segnalazione di una donna che aveva danneggiato i vetri di una vettura parcheggiata, per poi darsi immediatamente alla fuga. Giunti sul posto gli operatori appuravano che, effettivamente, vi era la predi un’incon undanneggiato, anche se dall’abitacolo non risultava essere stato asportato alcunché. Dopo aver ricevuto le descrizioni della donna da parte del richiedente, gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce riuscendo a rintracciarla una decina di minuti più tardi in via Turri.

