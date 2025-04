Ilrestodelcarlino.it - Fiordelmondo eletta nuovo segretario: "Con me il Pd riparte"

Donna e giovane. Toccherà a Federica, avvocato 39enne, prendere il testimone di segretaria del Partito Democratico dell’Unione di Ancona. E’ stataieri con 83 voti favorevoli, 4 astenuti. "Una candidata unitaria e non unica" come ha ricordato la segretaria del Pd regionale, Chantal Bomprezzi, mentre il coordinatore provinciale, Thomas Braconi, ha lanciato un forte appello alla coesione e "no a veti e preclusioni". Scontata, a fine giornata, la sua nomina a successore di Simone Pelosi, giunto al termine del quadriennio. Nel suo intervento laha analizzato la sconfitta alle comunali del 2023, attaccato la destra alla guida della città e anticipato il suo pensiero: "Le parole chiave saranno dialogo, ascolto, struttura di partito, sintesi e unità. Riorganizzerò i circoli e darò più visibilità ai simboli.