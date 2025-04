Serie A Como-Torino 1-0 | Douvikas regala tre punti d’oro ai lariani nella corsa salvezza

Como conquista una vittoria fondamentale battendo 1-0 il Torino allo stadio Giuseppe Sinigaglia nel match valido per la 32ª giornata di Serie A 2024/2025. Decisiva la rete di Tasos Douvikas, che consente ai lariani di salire a 36 punti in classifica, al 13° posto, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza.Como-Torino 1-0: il gol decisivo di DouvikasA sbloccare la partita è Tasos Douvikas al 38? del primo tempo: l’attaccante greco, autore di una prestazione generosa e sempre pericoloso, conclude di testa un’azione in velocità con un cross perfetto di Vojvoda. È il nono successo stagionale per il Como, che ora distanzia di 12 lunghezze Empoli e Venezia, ferme in zona retrocessione.Classifica Serie A aggiornata dopo Como-TorinoComo: 13° posto, 36 puntiTorino: fermo a quota 40 punti, in zona medio-bassa della classificaPrimo tempo: equilibrio e poi il vantaggio larianoLa gara inizia con una buona occasione del Torino al 9’, ma è il Como a crescere con il passare dei minuti:Linetty sfiora il gol al 13’ con un colpo di testa;Al 31’, ammonizione pesante per Coco, che salterà Udinese-Como;Al 38’ arriva il gol dell’1-0 firmato Douvikas. Sport.periodicodaily.com - Serie A, Como-Torino 1-0: Douvikas regala tre punti d’oro ai lariani nella corsa salvezza Leggi su Sport.periodicodaily.com Ilconquista una vittoria fondamentale battendo 1-0 ilallo stadio Giuseppe Sinigaglia nel match valido per la 32ª giornata diA 2024/2025. Decisiva la rete di Tasos, che consente aidi salire a 36in classifica, al 13° posto, mettendo una seria ipoteca sulla1-0: il gol decisivo diA sbloccare la partita è Tasosal 38? del primo tempo: l’attaccante greco, autore di una prestazione generosa e sempre pericoloso, conclude di testa un’azione in velocità con un cross perfetto di Vojvoda. È il nono successo stagionale per il, che ora distanzia di 12 lunghezze Empoli e Venezia, ferme in zona retrocessione.ClassificaA aggiornata dopo: 13° posto, 36: fermo a quota 40, in zona medio-bassa della classificaPrimo tempo: equilibrio e poi il vantaggio larianoLa gara inizia con una buona occasione delal 9’, ma è ila crescere con il passare dei minuti:Linetty sfiora il gol al 13’ con un colpo di testa;Al 31’, ammonizione pesante per Coco, che salterà Udinese-;Al 38’ arriva il gol dell’1-0 firmato

I granata hanno provato a reagire nel secondo tempo, aumentando la pressione e trovando anche il gol del pari al 92’ con Ilic, ma la rete è stata annullata dal VAR per un’irregolarità.

. Finisce 1-0 per i lariani la sfida della 32ª giornata di Serie A, decisa da un colpo di testa di Douvikas al 38’, su perfetto cross di Vojvoda. . Il Torino cade al "Sinigaglia" contro un Como affamato e solido, che con il minimo scarto blinda di fatto la salvezza.

