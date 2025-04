MotoGP Qatar 2025 | Marc Marquez trionfa a Lusail Bagnaia terzo dopo una rimonta spettacolare

Marc Marquez domina il Gran Premio del Qatar 2025, conquistando la terza vittoria stagionale su quattro gare disputate. Sul circuito di Lusail, lo spagnolo della Ducati ufficiale parte dalla pole position e taglia il traguardo davanti al connazionale Maverick Vinales (KTM) e al compagno di squadra Francesco "Pecco" Bagnaia, autore di una straordinaria rimonta dall'11° posto in griglia.Per Marquez, si tratta del secondo successo in carriera a Lusail, a 11 anni di distanza dalla prima vittoria su questo tracciato in MotoGP.MotoGP Qatar 2025: ordine d'arrivo provvisorioMarc Marquez (Ducati)Maverick Vinales (KTM) posizione sub judice per pressione gommeFrancesco Bagnaia (Ducati)Franco Morbidelli (Ducati VR46)Johann Zarco (Honda)Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)Alex Marquez (Ducati Gresini)Fabio Quartararo (Yamaha)Pedro Acosta (KTM)Marco Bezzecchi (Aprilia)Ducati protagonista anche a LusailWeekend perfetto per la Ducati, che piazza tre moto nei primi quattro posti.

Comanda anche la gara per alcuni giri, poi nulla può contro Marc Marquez. Il suo avvio di campionato con la GP24 è eccellente e lo conferma in ogni occasione.

Binder +17. 186 19 J. Aldeguer +7. Acosta +14. 13712 E. Quartararo +12. 925 18 S. Successo dell’iberico Marc Marquez, che precede il connazionale Maverick Viñales, mentre completa il podio Francesco Bagnaia, terzo, che precede un altro italiano, ovvero Franco Morbidelli, quarto.

672 rispetto al vertice -5 minuti: spinge Alex Marquez che ora passa in testa con 1:53. 45 Lo spagnolo torna a vincere in Qatar dopo 11 anni. Umidità al 12%.

