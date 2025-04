Le chiederemo di non usare il rossetto | veleno puro su Meloni

Meloni negli Stati Uniti? Puntuale arriva col suo carico di veleno. Per arrivare a colpire la premier, Lucianina parte da molto lontano. Con ironia e sarcasmo indirizza la sua missiva al lato b di Donald Trump. Il tutto legandosi alla recente esternazione del presidente Usa che dopo il varo dei dazi (ora sospesi) ha affermato di avere una coda di Paesi pronti a "baciargli il c.". Ecco cosa legge la Littizzetto sdraiata sulla scrivania di Fazio: "Eminentissimo c. di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale. Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un c. Liberoquotidiano.it - "Le chiederemo di non usare il rossetto": veleno puro su Meloni Leggi su Liberoquotidiano.it Poteva mancare la letterina di Luciana Littizzetto alla vigilia ormai del viaggio di Giorgianegli Stati Uniti? Puntuale arriva col suo carico di. Per arrivare a colpire la premier, Lucianina parte da molto lontano. Con ironia e sarcasmo indirizza la sua missiva al lato b di Donald Trump. Il tutto legandosi alla recente esternazione del presidente Usa che dopo il varo dei dazi (ora sospesi) ha affermato di avere una coda di Paesi pronti a "baciargli il c.". Ecco cosa legge la Littizzetto sdraiata sulla scrivania di Fazio: "Eminentissimo c. di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale. Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un c.

Mattarella si chiude in bagno e tira lo sciacquone parecchie volte aspettando che lei vada via", e giù risate e applausi con un Fabio Fazio molto divertito.

