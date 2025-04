Due anni di stand col nostro lavoro Questa città l’unica per fare affari

Questa fiera!". (L’accento è toscano, dopo dieci giorni a Milano ha ancora voglia di scherzare, quindi un buon segno, ndr). "Suvvia, si torna a casa felici". Riccardo Di Bene, è direttore commerciale di Luce5 (nonchè anche uno dei soci arrivato nel 2017), azienda toscana nata per iniziativa di cinque amici ("Pensi ci sono ancora tutti, rarità"), che dal 1991 sviluppa e produce soluzioni illuminotecniche, dal settore luxory living a quello culturale (collaborazione con Nacho Carbonell) e al nautico. Da quanti anni venite al Salone? "È il secondo anno. Siamo stati anche presenti in città con una micro mostra in Triennale, Light in matter, un allestimento intrigante e raffinato, progettato da Emanuel Gargano. Ci siamo presentati ad Euroluce con un cuoricino, con uno stand chiuso, e senza la tradizionale esposizione, ma con un filmato. Ilgiorno.it - "Due anni di stand col nostro lavoro. Questa città l’unica per fare affari" Leggi su Ilgiorno.it "Stanchi, stanchissimi, ma quanto è duratafiera!". (L’accento è toscano, dopo dieci giorni a Milano ha ancora voglia di scherzare, quindi un buon segno, ndr). "Suvvia, si torna a casa felici". Riccardo Di Bene, è direttore commerciale di Luce5 (nonchè anche uno dei soci arrivato nel 2017), azienda toscana nata per iniziativa di cinque amici ("Pensi ci sono ancora tutti, rarità"), che dal 1991 sviluppa e produce soluzioni illuminotecniche, dal settore luxory living a quello culturale (collaborazione con Nacho Carbonell) e al nautico. Da quantivenite al Salone? "È il secondo anno. Siamo stati anche presenti incon una micro mostra in Triennale, Light in matter, un allestimento intrigante e raffinato, progettato da Emanuel Gargano. Ci siamo presentati ad Euroluce con un cuoricino, con unochiuso, e senza la tradizionale esposizione, ma con un filmato.

