Massa Carrara tentato suicidio a scuola | studentessa salvata dai compagni

scuola superiore della Provincia di Massa Carrara riporta con forza l’attenzione sulla fragilità emotiva degli adolescenti e sui devastanti effetti del bullismo. Una studentessa minorenne ha tentato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano dell’edificio scolastico. A impedire il gesto estremo sono stati due compagni di . Massa Carrara, tentato suicidio a scuola: studentessa salvata dai compagni. scuolalink. Scuolalink.it - Massa Carrara, tentato suicidio a scuola: studentessa salvata dai compagni. Leggi su Scuolalink.it Un drammatico episodio avvenuto in unasuperiore della Provincia diriporta con forza l’attenzione sulla fragilità emotiva degli adolescenti e sui devastanti effetti del bullismo. Unaminorenne hadi togliersi la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano dell’edificio scolastico. A impedire il gesto estremo sono stati duedi .dailink.

Massa Carrara - giovane tenta suicidio a scuola. Salvata dalla compagna - l’ombra del bullismo

I carabinieri, intervenuti sul posto, ora cercano di capire se ci possano essere altre motivazioni per il gesto, oltre all’ipotesi di continui attacchi di bullismo.

