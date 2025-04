Strage di Sumy Trump | Russia ha commesso un errore

Russia ha commesso un errore". Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sulla Strage di Sumy. La Russia ha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme. "Credo sia stato terribile", dice Trump . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Lahaun". Donald, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sulladi. Laha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme. "Credo sia stato terribile", dice

Zelensky dopo la strage di Sumy : “La Russia non ha paura. Serve un’azione decisa”

“Venerdì è passato un mese da quando Mosca ha respinto la proposta americana per un cessate il fuoco pieno e incondizionato, la Russia non ha paura, per questo continuano a lanciare missili balistici, per questo ogni notte quasi un centinaio di droni d’attacco prendono di mira le normali città ucraine“, ha detto il presidente ucraino, ricordando che “anche gli attacchi russi in prima linea continuano” e che Mosca “non smette di attaccare” e “non smette di diffondere odio attraverso la propaganda di Stato”.

