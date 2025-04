Empoli in trasferta a Napoli mister D’Aversa | La salvezza passa da ogni campo

Empoli – "Ci attende una gara complicata contro una squadra forte, con un grandissimo allenatore, che si gioca lo scudetto. Sulla carta sono più forti di noi, ma servirà la volontà di portare a casa un risultato a tutti i costi". mister Roberto D'Aversa ha presentato così la sfida tra Napoli e Empoli, trentaduesima giornata di serie A in programma oggi (13 aprile) alle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli."Dobbiamo pensare al nostro percorso – ha dichiarato D'Aversa –, C attende una gara complicata contro una squadra che si gioca lo Scudetto. La salvezza passa dai risultati su ogni campo, il nostro obiettivo è solo la partita con il Napoli poi penseremo alle altre"."Sono concentrato solo sul Napoli – ha aggiunto –, la cosa più importante è questa. Affronteremo una squadra forte, con un grandissimo allenatore, che se fosse stata in Europa avrebbe fatto bene.

