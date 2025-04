Concorso Dirigenti scolastici Lazio ricorso al TAR per irregolarità

Concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici nel Lazio è finito sotto i riflettori per alcune gravi irregolarità. Molti candidati esclusi dalla prova orale hanno deciso di adire le vie legali, presentando ricorso al TAR del Lazio, sollevando preoccupazioni su possibili violazioni delle procedure concorsuali. irregolarità nel Concorso per Dirigenti scolastici Un aspetto critico riguarda il mancato rispetto del principio dell'anonimato, che è un elemento chiave per la correttezza delle selezioni. Ai candidati sono stati assegnati codici identificativi "segreti" in modo irregolare, non conforme a quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione. Le operazioni per sciogliere l'anonimato sono state svolte senza la presenza di testimoni, sollevando dubbi sulla trasparenza delle stesse.

