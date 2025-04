In ricordo del carabiniere Gennari

ricordo del carabiniere Lorenzo Gennari, medaglia d’oro al valore militare "alla memoria", deceduto 80 anni fa, dimostrando coraggio durante un conflitto a fuoco avvenuto nell’aprile ’45 a Bibbiano. Presenti i familiari, il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Orlando Hiromi Narducci, il sindaco Alberto Olmi, l’Associazione carabinieri della val d’Enza. Dopo la messa nella chiesa di Sant’Antonino Martire, officiata da monsignor Tiziano Ghirelli, si è svolta la sfilata della fanfara della scuola marescialli e brigadieri di Firenze, con sosta davanti al monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro. Poi il corteo ha raggiunto la caserma per inaugurare un cippo realizzato dallo scultore reggiano Marco Manicardi, che rappresenta in bronzo la "Lucerna" del carabiniere in alta uniforme. Ilrestodelcarlino.it - In ricordo del carabiniere Gennari Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si è svolta ieri mattina a Quattro Castella la cerimonia indelLorenzo, medaglia d’oro al valore militare "alla memoria", deceduto 80 anni fa, dimostrando coraggio durante un conflitto a fuoco avvenuto nell’aprile ’45 a Bibbiano. Presenti i familiari, il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Orlando Hiromi Narducci, il sindaco Alberto Olmi, l’Associazione carabinieri della val d’Enza. Dopo la messa nella chiesa di Sant’Antonino Martire, officiata da monsignor Tiziano Ghirelli, si è svolta la sfilata della fanfara della scuola marescialli e brigadieri di Firenze, con sosta davanti al monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro. Poi il corteo ha raggiunto la caserma per inaugurare un cippo realizzato dallo scultore reggiano Marco Manicardi, che rappresenta in bronzo la "Lucerna" delin alta uniforme.

Potrebbe interessarti anche:

“La foto del carabiniere” - al teatro Apollo un viaggio di ricordo e riflessione su Salvo D’Acquisto

. LECCE - Il Teatro Apollo di Lecce sarà la location che ospiterà, il prossimo 15 aprile a partire dalle 10, la rappresentazione teatrale dal titolo “La Foto del Carabiniere” che renderà omaggio al “Venerabile” vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri, Salvo D’Acquisto.

Campagna - il ricordo del Maresciallo Ordinario Pastore e del Carabiniere Scelto Ferraro : il video della cerimonia

. Si è tenuta questa mattina, 12 aprile, alle ore 9:30, a Campagna, presso la Basilica di Santa Maria della Pace di piazza Duomo, la cerimonia commemorativa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, prematuramente scomparsi il 6 aprile 2024, durante lo.

Vittorio Iacovacci - la cerimonia in ricordo del carabiniere ucciso in Congo

E per ricordare la figura del militare si è tenuta nel suo paese di origine. . . Ricorre oggi, 22 febbraio, il quarto anniversario della morte di Vittorio Iacovcci, il carabiniere scelto ucciso in Congo nel 2021 insieme all’ambasciatore italiano Luca Attanasio in seguito a un conflitto a fuoco.

Ne parlano su altre fonti In ricordo del carabiniere Gennari. Commemorato a Quattro Castella l’80° anniversario della morte del carabiniere medaglia d’oro al valor militare Lorenzo Gennari. Quattro Castella, commemorato il carabiniere Lorenzo Gennari. Porto Viro, strage nella caserma dei carabinieri Morto il comandante, la moglie e un altro militare Il colonnello: "Attimo di follia senza giustificazioni". Caccia alla talpa dei Lampada. Quattro Castella commemorato il carabiniere Lorenzo Gennari.

Secondo msn.com: Quattro Castella, commemorato il carabiniere Lorenzo Gennari - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo nextstopreggio.it: A Quattro Castella commemorazione dell’80° anniversario della morte del Carabiniere Lorenzo Gennari - Si è svolta nella mattinata di oggi a Quattro Castella la cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della morte del Carabiniere Lorenzo Gennari, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare “ ...

Nota di reggionline.com: La Fanfara dei Carabinieri a Quattro Castella per ricordare il caporale Gennari - Alle 12 la benedizione e l’inaugurazione del monumento dedicato a Gennari e collocato davanti alla stazione dei Carabinieri.