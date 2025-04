L' allenamento prevede calci e pugni al sacco tipici della boxe combinati a esercizi funzionali offrendo un’esperienza di fitness completa Quali sono i benefici? E come funziona? Tutte le risposte della trainer

boxe senza contatto, che alterna calci e pugni al sacco, un po’ fitness con esercizi funzionali. Parliamo della fit boxe, una disciplina che sta conquistando sempre più donne. Il suo segreto? Si tratta di un allenamento adatto a tutti che assicura una serie di benefici sia a livello fisico che mentale fitness diet, i 10 alimenti indispensabili per un allenamento al top X «Le donne apprezzano questo tipo di allenamento perché permette di ricaricare le batterie al massimo, lavorando su forza, resistenza e flessibilità – spiega Patricia Sala, trainer di Brooklyn Fitboxing, il brand fitness riconosciuto dal WBO (World Boxing Council) che ha reso famosa questa disciplina anche in Italia. Iodonna.it - L'allenamento prevede calci e pugni al sacco, tipici della boxe, combinati a esercizi funzionali, offrendo un’esperienza di fitness completa. Quali sono i benefici? E come funziona? Tutte le risposte della trainer Leggi su Iodonna.it Un po’senza contatto, che alternaal, un po’con. Parliamofit, una disciplina che sta conquistando sempre più donne. Il suo segreto? Si tratta di unadatto a tutti che assicura una serie disia a livello fisico che mentalediet, i 10 alimenti indispensabili per unal top X «Le donne apprezzano questo tipo diperché permette di ricaricare le batterie al massimo, lavorando su forza, resistenza e flessibilità – spiega Patricia Sala,di Brooklyn Fitboxing, il brandriconosciuto dal WBO (World Boxing Council) che ha reso famosa questa disciplina anche in Italia.

