Lortica.it - L’armonia dei passi: la natura come compagna di vita

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “ Il bosco è uno spazio vivo, un intreccio di elementili che offre a chi lo attraversa un’esperienza intensa e rigenerante, a qualsiasi età. Le lunghe camminate tra gli alberi, che possono durare anche ore, sono molto più di un esercizio fisico: sono un modo per connettersi profondamente con la terra. In certi momenti, camminare tra le foglie cadute e l’humus umido dà l’impressione di entrare in un mondo parallelo, fatto di silenzio e sussurri della. Il terreno morbido, il profumo della terra, l’odore del muschio che si mischia all’aria fresca: tutto sembra cullare chiunque vi cammini. In autunno, i boschi sono un caleidoscopio di colori e doni. Oltre ai funghi, chi ama immergersi in questi luoghi magici può trovare piccole meravigliemore selvatiche e mirtilli, a seconda della stagione e del territorio.