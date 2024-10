Ilgiorno.it - L’agguato ad Anghinelli: così è stato preso l’ultrà Daniele Cataldo. Il motorino, il telefono “dimenticato” e l’incidente

(Di sabato 19 ottobre 2024) Milano – Un pedinamento virtuale di 24 chilometri: 12 all’andata e 12 al ritorno. Strade, incroci, tangenziale. Da Sesto San Giovanni a via Cadore e ritorno.gli investigatori della Omicidi della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo, sono riusciti a risolvere il caso, il narcotrafficante oggi cinquantunenne sopravvissuto a un proiettile che gli ha trapassato la testa la mattina del 12 aprile 2019. Nel provvedimento di fermo che ha portato in carcere, braccio destro del leader della Sud Luca Lucci (a sua volta indagato in concorso come presunto mandante), è ricostruita con dovizia di particolari la meticolosa indagine che ha consentito ai poliziotti coordinati dai pm Leonardo Lesti, Sara Ombra e Paolo Storari di mettere insieme i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di “Dani 7 pistole”.