La mamma del 15enne suicida | La scuola doveva proteggerlo Prego per i bulli ma non li perdono

La comunità di Senigallia si divide. Il giorno dopo i funerali di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza del padre perché vittima di presunti episodi di bullismo, in città si respira un'aria di polemiche e accuse reciproche. Genitori contro le istituzioni scolastiche, presidi contro docenti, studenti contro altri ragazzi, adulti contro giovani. Le indagini dei carabinieri vanno avanti, coordinate ora dalla procura dei minori di Ancona per le accuse mosse dai genitori di Leo a tre minorenni, mentre nei confronti della scuola la procura ordinaria non ha ravvisato reati. In campo anche gli ispettori inviati dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

