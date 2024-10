Juventus-Lazio, Caicedo sui social: “Ormai giocare 12 contro 10 è difficile” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Ormai giocare in 12 contro 10 è difficile”. Così Felipe Caicedo sui propri canali social dopo la partita tra Juventus e Lazio, terminata 1-0 in favore dei bianconeri. Nel corso del match, al minuto 83, Douglas Luiz colpisce con un pugno la schiena di Patric, che finisce a terra. Il gesto non è stato punito, con arbitro e VAR che hanno lasciato proseguire il gioco, suscitando l’indignazione degli ospiti. Ormai giocare 12v10 é dura #JuveLazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 19, 2024 Juventus-Lazio, Caicedo sui social: “Ormai giocare 12 contro 10 è difficile” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “in 1210 è”. Così Felipesui propri canalidopo la partita tra, terminata 1-0 in favore dei bianconeri. Nel corso del match, al minuto 83, Douglas Luiz colpisce con un pugno la schiena di Patric, che finisce a terra. Il gesto non è stato punito, con arbitro e VAR che hanno lasciato proseguire il gioco, suscitando l’indignazione degli ospiti.12v10 é dura #Juve— Felipe(@Felipao) October 19, 2024sui: “1210 è” SportFace.

