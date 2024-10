Inter, altra tegola per Inzaghi: Asllani si ferma per infortunio (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l’infortunio di Zielinski, l’Inter di Simone Inzaghi perde anche Kristjan Asllani per infortunio. Il centrocampista albanese non partirà con il resto della squadra per la trasferta che vedrà i nerazzurri in campo domani sera alle 20,45 allo stadio Olimpico contro la Roma. Asllani che ha subito un colpo nell’allenamento di ieri, rimarrà a Milano per recuperare in vista dei prossimi impegni che aspettano la formazione di Simone Inzaghi. L'articolo Inter, altra tegola per Inzaghi: Asllani si ferma per infortunio CalcioWeb. Calcioweb.eu - Inter, altra tegola per Inzaghi: Asllani si ferma per infortunio Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l’di Zielinski, l’di Simoneperde anche Kristjanper. Il centrocampista albanese non partirà con il resto della squadra per la trasferta che vedrà i nerazzurri in campo domani sera alle 20,45 allo stadio Olimpico contro la Roma.che ha subito un colpo nell’allenamento di ieri, rimarrà a Milano per recuperare in vista dei prossimi impegni che aspettano la formazione di Simone. L'articolopersiperCalcioWeb.

