Incidente tra due mezzi portabagagli nell'aeroporto di Palermo: due feriti trasportati al pronto soccorso

Incidente nella zona delle piste nell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo tra due dipendenti della Gh, società che si occupa del carico e dello scarico dei bagagli. I due operai si sono scontrati con i mezzi mentre si spostavano per trasportare le valigie di un volo di linea. L'Incidente è avvenuto nella rampa che porta ai locali dello smistamento bagagli. Uno scontro frontale che ha provocato

