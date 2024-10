Il piano anti evasione del governo Meloni arriva in Manovra: chi sarà obbligato a pagare con carta (Di sabato 19 ottobre 2024) Il governo Meloni lancerà una norma che obbliga chi vuole dedurre certe spese dalla dichiarazione dei redditi - quelle di rappresentanza, quindi per pranzi o viaggi di lavoro, ad esempio - a usare metodi tracciabili di pagamento: bonifico o carta di credito. In più, l'esecutivo si è impegnato a far collegare i Pos ai registratori di cassa per limitare l'evasione. Fanpage.it - Il piano anti evasione del governo Meloni arriva in Manovra: chi sarà obbligato a pagare con carta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Illancerà una norma che obbliga chi vuole dedurre certe spese dalla dichiarazione dei redditi - quelle di rappresentanza, quindi per pranzi o viaggi di lavoro, ad esempio - a usare metodi tracciabili di pagamento: bonifico odi credito. In più, l'esecutivo si è impegnato a far collegare i Pos ai registratori di cassa per limitare l'

Albania - il nuovo complotto di Meloni su parlamentari Pd e giudici : cosa farà ora il governo - Ora il governo potrebbe provare a sistemare la situazione con un decreto. Continua a leggere . La presidente del Consiglio ha attaccato i parlamentari del Pd: avrebbero "anticipato" la decisione dei giudici che ieri non hanno convalidato il fermo dei 12 migranti portati in Albania. Ma la sentenza europea su cui si sono basati, arrivata il 4 ottobre, era chiara e aveva già avuto lo stesso effetto ... (Fanpage.it)

Il governo va allo scontro. Meloni : "Subito un Cdm" - L'ira della premier che pensa a un decreto per stilare una lista di Stati: "Non spetta ai giudici stabilire se un Paese sia sicuro". (Ilgiornale.it)

Immigrati come pacchi postali : il pasticcio del Governo Meloni - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento nel Cpr in Albania, costatoci non poco. L'articolo Immigrati come pacchi postali: il pasticcio del Governo Meloni proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)