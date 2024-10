Il festival delle birre d’Abruzzo si tiene a Chieti: l'Arap lancia le manifestazioni di interesse (Di sabato 19 ottobre 2024) La seconda edizione del festival delle birre d’Abruzzo è in programma dal 22 al 24 novembre prossimi nel palazzo della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, in via Ottorino Pomilio a Chieti Scalo e l'Arap, Agenzia regionale attività produttive ha intanto pubblicato due manifestazioni di Chietitoday.it - Il festival delle birre d’Abruzzo si tiene a Chieti: l'Arap lancia le manifestazioni di interesse Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La seconda edizione delè in programma dal 22 al 24 novembre prossimi nel palazzo della Camera di Commercio di-Pescara, in via Ottorino Pomilio aScalo e l', Agenzia regionale attività produttive ha intanto pubblicato duedi

Festival delle Birre d’Abruzzo : seconda edizione a Chieti dal 22 al 24 novembre 2024 - Informazioni di contatto Per ulteriori dettagli riguardo alla partecipazione e agli aspetti organizzativi del Festival delle Birre d’Abruzzo, le imprese interessate possono contattare l’ARAP via posta elettronica all’indirizzo internazionalizzazione@arapabruzzo. L’incontro tra questi soggetti sarà facilitato grazie all’organizzazione di una serie di incontri B2B tra i produttori e importatori, ... (Gaeta.it)

Festival dell'architettura di Chieti - il club Unesco organizza “Dall'io al noi. le infrastrutture sociali per la valorizzazione del capitale sociale” - 45, alla sala Bellavista, il seminario dal titolo “Dall'io al noi. Nell’ambito della fitta proposta di incontri, seminari, mostre, laboratori, escursioni, offerti nel mese di ottobre dal festival dell’architettura, il club per l’Unesco di Chieti ha organizzato per sabato 19 ottobre, alle ore 9. le. (Chietitoday.it)

Ci sarà anche il Chieti Calcio sotto i riflettori del Festival del Cinema di Roma! - Chieti Calcio sotto i riflettori nazionali, non solo per le gesta in campo (vetta appena conquistata) ma anche per le tante iniziative collaterali che stanno trovando spazio sui media non solo locali dall'avvento della Virgo. C'è tanta, tantissima attenzione sul club neroverde ed anche la... (Chietitoday.it)