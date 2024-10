Secoloditalia.it - Iddu, Galvagno (FdI): “No ai film che idolatrano Messina Denaro, si parli di chi ha dato la vita contro la mafia”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ere di “idolatrare” personaggi come Mattiae far conoscere la Sicilia attraverso i volti di chi lal’ha combattuta. È l’esortazione arrivata da Gaetano, presidente dell’assemblea regionale siciliana e deputato regionale per FdI, in relazione alsul boss di Cosa Nostra, morto a settembre dello scorso anno. Il consigliere regionale, ha espresso le sue considerazioni all’evento per i due anni del governo Meloni a Palermo. La pellicola, per la regia di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e con Elio Germano e Toni Servillo è uscita nelle sale il 10 ottobre ed è stata presentata anche alla Mostra del Cinema di Venezia.