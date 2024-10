Highlights Bournemouth-Arsenal 2-0, Premier League 2024/25 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Bournemouth e Arsenal 2-0, valido per l’ottava giornata della Premier League 2024/25. Sconfitta a sorpresa per i Gunners, che cadono al Vitality Stadium sotto i colpi delle Cherries: a decidere l’incontro sono le reti di Ryan Christie e il rigore di Justin Kluivert, autore anche dell’assist per il primo gol. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti e il gol. Highlights Bournemouth-Arsenal 2-0, Premier League 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcon glidel match tra2-0, valido per l’ottava giornata della/25. Sconfitta a sorpresa per i Gunners, che cadono al Vitality Stadium sotto i colpi delle Cherries: a decidere l’incontro sono le reti di Ryan Christie e il rigore di Justin Kluivert, autore anche dell’assist per il primo gol. Di seguito ilcon le azioni salienti e il gol.2-0,/25 () SportFace.

