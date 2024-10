Ilrestodelcarlino.it - Giustizia per Alex Bonucchi: “Verità sulla sua morte, andiamo alla Corte Europea”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Modena, 19 ottobre 2024 – “Voglio sapere cos’è successo in quella piscina. Voglio lasu come è mortoe che chi ha sbagliato paghi le conseguenze dei propri errori. In questo caso è toccato a mio figlio ma poteva rimetterci la vita chiunque. Come ho già detto in Parlamento non mi fermo davanti a niente e a nessuno: lo Stato deve darmi delle risposte”. Lo ha giurato e lo farà: non si fermerà fino a che non avrà. Attraverso un sit in organizzato in piazza Grande, a Modena, Barbara degli Esposti, mamma di, il 25enne di Nonantola morto folgorato nella piscina di un hotel in Algeria a gennaio del 2021 durante un viaggio di lavoro all’estero, ha chiesto allo Stato Italiano di intervenire per far luce su quanto avvenne quel giorno ma, soprattutto, di individuare i responsabili delladel figlio.