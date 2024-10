Giulia Manfrini, l’influencer trafitta e uccisa da un pesce spada in Indonesia: «Ha chiesto aiuto, non c’è stato nulla da fare» (Di sabato 19 ottobre 2024) La surfista e influencer piemontese Giulia Manfrini è morta tragicamente dopo essere stata trafitta da un pesce spada nelle acque intorno all’isola di Pulau Masokut, nell’arcipelago delle Mentawai, in Indonesia. La 36enne è stata colpita mentre era a caccia di un’onda. Dopo l’incidente avrebbe provato a chiedere aiuto agitando le mani. Due uomini, come riporta Il Messaggero, l’hanno soccorsa e trasportata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La ferita, al petto, era profonda diversi centimetri. L’incidente I dettagli dell’incidente nelle acque dell’Oceano Indiano sono stati resi noti dal capo ad interim dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri delle Isole Mentawai, Lahmudin Siregar. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) La surfista e influencer piemonteseè morta tragicamente dopo essere statada unnelle acque intorno all’isola di Pulau Masokut, nell’arcipelago delle Mentawai, in. La 36enne è stata colpita mentre era a caccia di un’onda. Dopo l’incidente avrebbe provato a chiedereagitando le mani. Due uomini, come riporta Il Messaggero, l’hanno soccorsa e trasportata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma per lei non c’èda. La ferita, al petto, era profonda diversi centimetri. L’incidente I dettagli dell’incidente nelle acque dell’Oceano Indiano sono stati resi noti dal capo ad interim dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri delle Isole Mentawai, Lahmudin Siregar.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia Manfrini” : l’assurda morte della surfista uccisa da un pesce spada - Trafitta mentre si cimentava nel suo amato sport sulle onde dell’oceano che bagna le Isole Mentawai, in Indonesia. Una morte indefinibile, quella della surfista e influencer. E così, nel pieno della vita, viene a mancare ai suoi cari in modo così tragico nell’Oceano Pacifico”, aggiunge il sindaco di Venaria Reale, piccolo centro in provincia di Torino. (Dayitalianews.com)

Morta Giulia Manfrini : la surfista 36enne trafitta da un pesce spada mentre si allenava nell’Oceano Pacifico - Due testimoni, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, hanno assistito alla scena e sono riusciti a raggiungere Manfrini per riportarla a nuoto a riva, scrive La Repubblica. Ma era anche appassionata di un’altra tavola, quella da snowboard. Il decesso è avvenuto in ospedale, al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove Giulia Manfrini è stata trasportata dai due che le hanno prestato soccorso. (Ilfattoquotidiano.it)

Morta Giulia Manfrini - l’influencer e surfista è stata trafitta da un pesce spada - Il drammatico episodio si è verificato venerdì 18 ottobre, mentre Giulia si allenava sulle onde dell’Oceano Pacifico, nell’area di Bengbeng, nei pressi dell’isola di Masokut. Il corpo di Giulia Manfrini sarà rimpatriato in Italia nei prossimi giorni. View this post on Instagram A post shared by Giulia Manfrini / Surf & Snow Travel Expert ... (Lettera43.it)