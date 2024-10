GF, Lorenzo intimidisce Helena (VIDEO): “Ti dico occhio, ho il mio carattere e devi iniziare a comprenderlo se vuoi…” (Di sabato 19 ottobre 2024) Oggi nelle casa del Grande Fratello si è registrata una discussione tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, con il ragazzo milanese che ha usato toni molto duri nei riguardi della brasiliana: “Ti dico occhio, perchè non sono uguali agli altri. Ho il mio carattere, devi iniziare a comprenderlo se vuoi stare con me. Se lo L'articolo GF, Lorenzo intimidisce Helena (VIDEO): “Ti dico occhio, ho il mio carattere e devi iniziare a comprenderlo se vuoi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Helena sbotta contro Lorenzo e piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Oggi nelle casa del Grande Fratello si è registrata una discussione traSpolverato ePrestes, con il ragazzo milanese che ha usato toni molto duri nei riguardi della brasiliana: “Ti, perchè non sono uguali agli altri. Ho il miose vuoi stare con me. Se lo L'articolo GF,): “Ti, ho il miose vuoi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,sbotta controe piange (): “Tu mi hai già perso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF - Shaila-Javier : i sospetti di Jessica - Lorenzo bacchetta Helena - Pensa, invece, che si tratti di orgoglio ferito e di competizione maschile. Per Shaila “abbracciare qualcuno è molto più intima come cosa”. Teme, infatti, di poter diventare “poco stimolante”. Non solo, crede di non dover convincere nessuno. L’ex Velina crede che Spolverato sia soffrendo per il rapporto che lei ha creato con Martinez. (Latuafonte.com)

Helena Prestes - la “domanda test” spiazza Lorenzo : è davvero finita tra loro? - com/ejZjbWA8nM — ??? (@Klatwit22) October 18, 2024 . “Sì certo, se tu sei felice sarei contento per te. La sua reazione ha spiazzato. “Posso chiederti una cosa? E se io trovo l’amore qua dentro? Saresti felice per me?”, gli domanda stuzzicandolo. Che sia lui quello geloso? La ragazza ha deciso di sottoporlo ad un piccolo “test”, ponendogli una domanda molto chiara. (Tutto.tv)

Grande Fratello - Lorenzo senza corteggiatrici : Shaila lo considera un fratello - Helena fa un passo indietro - Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato ha avuto due faccia a faccia fondamentali per il suo percorso all'interno del Grande Fratello. L'ex velina ha ribadito che la sua scelta è Javier e che ciò non …. Inizialmente, ha chiarito la natura della sua relazione con Shaila Gatta e, successivamente, ha avuto un secondo confronto con Helena Prestes, la quale, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per ... (Movieplayer.it)