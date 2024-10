Genoa-Bologna 2-2, Pinamonti firma la rimonta del Grifone (Di sabato 19 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – rimonta vitale per il Genoa di Alberto Gilardino che, sotto di due gol contro il Bologna, riesce a chiudere sul 2-2 grazie alla doppietta di Andrea Pinamonti. Vane le reti dell’iniziale doppio vantaggio emiliano siglate da Orsolini prima e Odgaard poi, con l’undici di Vincenzo Italiano che deve arrendersi al terzo pari in altrettante gare.Il primo squillo della gara arriva dai piedi di Orsolini, che dalla destra si accentra e calcia col mancino trovando la risposta in tuffo di Leali. Bologna pericoloso dunque al 14?, prima proprio con Orsolini e poi, di nuovo dalla distanza, con il tiro pericoloso di Moro sul quale è ancora Leali a metterci le mani. Al 35? gli emiliani troverebbero la rete dell’1-0 con Dominguez, che però festeggia inutilmente perchè un suo tocco di mano precedente rende nullo il gol del potenziale vantaggio. Unlimitednews.it - Genoa-Bologna 2-2, Pinamonti firma la rimonta del Grifone Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) –vitale per ildi Alberto Gilardino che, sotto di due gol contro il, riesce a chiudere sul 2-2 grazie alla doppietta di Andrea. Vane le reti dell’iniziale doppio vantaggio emiliano siglate da Orsolini prima e Odgaard poi, con l’undici di Vincenzo Italiano che deve arrendersi al terzo pari in altrettante gare.Il primo squillo della gara arriva dai piedi di Orsolini, che dalla destra si accentra e calcia col mancino trovando la risposta in tuffo di Leali.pericoloso dunque al 14?, prima proprio con Orsolini e poi, di nuovo dalla distanza, con il tiro pericoloso di Moro sul quale è ancora Leali a metterci le mani. Al 35? gli emiliani troverebbero la rete dell’1-0 con Dominguez, che però festeggia inutilmente perchè un suo tocco di mano precedente rende nullo il gol del potenziale vantaggio.

Genoa-Bologna - Gilardino : “Non abbiamo mollato mai. Balotelli? Oggi mi godo Pinamonti” - Felicissimo anche per i gol di Pinamonti”. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per lo spirito e per non aver abbandonato la gara. Poi vedremo nelle prossime settimane, sperando di recuperare più infortunati possibili”. Inevitabile un commento sulle voci di mercato che legano il Genoa al suo ex compagno in nazionale, Balotelli: “Conosco Mario, ma oggi mi godo Andrea perché è il nostro ... (Sportface.it)

Genoa-Bologna 2-2 - Italiano : “Due punti persi che sarebbero stati meritatissimi” - Non penso che i ragazzi avessero in mente di aver già vinto la partita. “Non portiamo a casa due punti che sarebbero stati meritatissimi per quanto fatto nel primo tempo. Per il resto mi è piaciuto tutto a parte i due punti persi”. . Non siamo stati in grado di gestire al meglio il doppio vantaggio, però alla fine due episodi hanno indirizzato una partita. (Sportface.it)