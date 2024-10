Formazioni ufficiali Juventus-Lazio, Serie A 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Juventus-Lazio, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Thiago Motta deve fare i conti con diversi giocatori acciaccati: out Nico Gonzalez, McKennie e Koopmeiners, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik. Vedremo quali scelte farà il tecnico bianconero, che ci ha abituato a stupire in questo avvio di campionato. Lazio che conferma la maggior parte delle sue scelte di questo inizio di stagione, con Lazzari però indisponibile. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Juventus-Lazio Juventus: in attesa Lazio: in attesa Formazioni ufficiali Juventus-Lazio, Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ledi, partita valevole per l’ottava giornata di. Thiago Motta deve fare i conti con diversi giocatori acciaccati: out Nico Gonzalez, McKennie e Koopmeiners, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik. Vedremo quali scelte farà il tecnico bianconero, che ci ha abituato a stupire in questo avvio di campionato.che conferma la maggior parte delle sue scelte di questo inizio di stagione, con Lazzari però indisponibile. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

St. Etienne-Lens (sabato 19 ottobre 2024 ore 19 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati - Per la prima volta Old e compagni hanno segnato 3 […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La vittoria sull’Auxerre ha definitivamente messo i padroni di casa fuori dalla zona retrocessione, oltre ad avere un peso specifico importante in quanto arrivata in uno scontro diretto. Etienne di Dall’Oglio affrontare in casa il Lens di Still ancora imbattuto in campionato e solamente 4 punti ... (Infobetting.com)

Formazioni ufficiali Celta Vigo-Real Madrid - Liga 2024/2025 - Per ora solita corsa a due nel campionato spagnolo, con il Real ancora imbattuto che però deve recuperare tre punti al Barcellona a causa di qualche pareggio di troppo in questo avvio di stagione. FORMAZIONI UFFICIALI CELTA VIGO-REAL MADRID CELTA VIGO: in attesa REAL MADRID: in attesa The post Formazioni ufficiali Celta Vigo-Real Madrid, Liga 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali PSG-Strasburgo - Ligue 1 2024/2025 - E’ un PSG che torna in campo avendo rinnovato Luis Enrique, ma dopo aver perso la vetta della classifica nel turno antecedente alla sosta a causa del pareggio in trasferta contro il Nizza. FORMAZIONI UFFICIALI PSG-STRASBURGO PSG: in attesa STRASBURGO: in attesa The post Formazioni ufficiali PSG-Strasburgo, Ligue 1 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)