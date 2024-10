Fondo alluvionati, anche A2A in campo con 10mila euro e sconti sulle caldaie (Di sabato 19 ottobre 2024) LA DONAZIONE . La multiutility partecipa al Fondo di solidarietà del Comune per i cittadini e le imprese danneggiate dal maltempo del 9 settembre e offre agevolazioni a chi deve sostituire la caldaia danneggiata. Ecodibergamo.it - Fondo alluvionati, anche A2A in campo con 10mila euro e sconti sulle caldaie Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LA DONAZIONE . La multiutility partecipa aldi solidarietà del Comune per i cittadini e le imprese danneggiate dal maltempo del 9 settembre e offre agevolazioni a chi deve sostituire la caldaia danneggiata.

