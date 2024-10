F1 GP Stati Uniti Leclerc | Non un giro perfetto abbiamo domani per recuperare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Per qualche motivo con le soft le Mercedes hanno guadagnato qualcosa. Con le medie andavamo bene, con le soft non avevamo passo per lottare per il primo posto. Il mionon è stato, ma non ho fatto errori particolari. Può succedere, soprattutto quando si gira così poco.ancoraper cercare die il terzo posto non è così male per la sprint“, così Charlesal termine delle qualifiche sprint del Gran Premio degli, che ha concluso in terza posizione. F1 GP: “Non unper” SportFace.