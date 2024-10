È tempo di mettervi in Adda (Di sabato 19 ottobre 2024) Maietti Mi avete chiamata il fiume più bello del mondo. Ne sono lusingata come sarebbe ogni donna. Perché sono femmina, come sono un po’ tutti i fiumi. Da qualche parte del suo lungo corso il Po lo chiamano la fiuma. Femmina è anche il mare che il vecchio Santiago di Hemingway chiama dolcemente la mar. Mi hanno chiamata Adda, che secondo un vostro grande conterraneo, Gianni Brera, viene dal celtico “abda“, (acqua che scorre impetuosa). E da lì deriverebbe anche il nome di Lodi, non dal sempiterno latino Laus. Del resto, se mi pronunciate nel vostro dialetto - e mi togliete una d - divento Ada, come il vostro poeta più grande, Ada Negri, che peraltro di me aveva una grande paura: se ne stava sempre rincantucciata per terrore dell’acqua. Sosto volentieri nel lago di Lecco (il lago più bello del mondo, secondo il già citato Brera). Di me si sono innamorati in tanti. Ilgiorno.it - È tempo di mettervi in Adda Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Maietti Mi avete chiamata il fiume più bello del mondo. Ne sono lusingata come sarebbe ogni donna. Perché sono femmina, come sono un po’ tutti i fiumi. Da qualche parte del suo lungo corso il Po lo chiamano la fiuma. Femmina è anche il mare che il vecchio Santiago di Hemingway chiama dolcemente la mar. Mi hanno chiamata, che secondo un vostro grande conterraneo, Gianni Brera, viene dal celtico “abda“, (acqua che scorre impetuosa). E da lì deriverebbe anche il nome di Lodi, non dal sempiterno latino Laus. Del resto, se mi pronunciate nel vostro dialetto - e mi togliete una d - divento Ada, come il vostro poeta più grande, Ada Negri, che peraltro di me aveva una grande paura: se ne stava sempre rincantucciata per terrore dell’acqua. Sosto volentieri nel lago di Lecco (il lago più bello del mondo, secondo il già citato Brera). Di me si sono innamorati in tanti.

