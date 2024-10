Dissesto idrogeologico, Pessolano (Oltre): "Serve pulizia costante dei valloni, Fusandola e Olivieri in condizioni critiche (Di sabato 19 ottobre 2024) "La stagione autunnale è ormai entrata nel vivo, e le piogge consistenti della giornata di ieri evidenziano ancora una volta quanto sia inadeguata la prevenzione dei fenomeni di rischio idrogeologico attuata da parte di un'amministrazione comunale che mette in campo politiche assolutamente Salernotoday.it - Dissesto idrogeologico, Pessolano (Oltre): "Serve pulizia costante dei valloni, Fusandola e Olivieri in condizioni critiche Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "La stagione autunnale è ormai entrata nel vivo, e le piogge consistenti della giornata di ieri evidenziano ancora una volta quanto sia inadeguata la prevenzione dei fenomeni di rischioattuata da parte di un'amministrazione comunale che mette in campo politiche assolutamente

Fondi contro il dissesto idrogeologico. Per la vasca di laminazione 36 milioni - È stato il viceministro ad annunciare lo sblocco di 109 milioni di euro totali destinati alla Lombardia e a 19 progetti di contenimento del rischio idrogeologico. "Attendiamo ufficialità - così a Bussero il sindaco Massimo Vadori - e anche di essere riconvocati, come sindaci d’area, a un tavolo tecnico per un’ulteriore condivisione del progetto". (Ilgiorno.it)

Pescara : finanziamenti per la manutenzione stradale e il dissesto idrogeologico approvati - Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . In questo contesto, le autorità regionali stanno lavorando per garantire che gli enti locali possano pianificare interventi urgenti e indifferibili. Queste importanti risorse finanziarie, annunciate dall’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo, sono parte di un’iniziativa più ampia per garantire ... (Gaeta.it)

"Salviamo Santa Maria - salviamo Chieti" : al via la raccolta firme per il dissesto idrogeologico - "Salviamo Santa Maria, salviamo Chieti". Con questo grido d'allarme, il comitato Santamaria ha avviato una raccolta firme per affrontare il grave problema del dissesto idrogeologico che minaccia la collina nord della città. "La petizione - afferma Ettore D'Orazio, presidente del comitato - è... (Chietitoday.it)