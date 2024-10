Como-Parma, Fabregas: “Nico Paz? Va lasciato libero, non dobbiamo renderlo robotico” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo aver subito gol. Abbiamo grande personalità e lo abbiamo dimostrato oggi. Stiamo crescendo gara dopo gara, abbiamo disputato 30 minuti di ottimo livello e anche nella ripresa siamo stati protagonisti. Quella di oggi è stata una partita apertissima”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecNico del Como, Cesc Fabregas dopo l’1-1 contro il Parma in Serie A. Belle parole per Nico Paz, autore oggi del suo primo gol in Serie A: “È un giocatore speciale che va lasciato libero di esprimersi. Non dobbiamo renderlo robotico. Ci ho parlato stamattina: voleva giocare ed era pronto”. La nota stonata è l’infortunio di Sergi Roberto: “Ha avvertito un fastidio al ginocchio, era ammonito e abbiamo preferito sostituirlo. Avremmo voluto inserire Braunoder e andare avanti con un 4-4-2, ma ho dovuto cambiare all’ultimo perché Dossena non riusciva a continuare”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo aver subito gol. Abbiamo grande personalità e lo abbiamo dimostrato oggi. Stiamo crescendo gara dopo gara, abbiamo disputato 30 minuti di ottimo livello e anche nella ripresa siamo stati protagonisti. Quella di oggi è stata una partita apertissima”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecdel, Cescdopo l’1-1 contro ilin Serie A. Belle parole per, autore oggi del suo primo gol in Serie A: “È un giocatore speciale che vadi esprimersi. Non. Ci ho parlato stamattina: voleva giocare ed era pronto”. La nota stonata è l’infortunio di Sergi Roberto: “Ha avvertito un fastidio al ginocchio, era ammonito e abbiamo preferito sostituirlo. Avremmo voluto inserire Braunoder e andare avanti con un 4-4-2, ma ho dovuto cambiare all’ultimo perché Dossena non riusciva a continuare”.

