Come risparmiare sul riscaldamento: teste termostatiche intelligenti per termosifoni (Di sabato 19 ottobre 2024) Sul mercato esistono vari prodotti hi-tech in grado di rendere più efficiente il nostro impianto di riscaldamento, consentendo anche un importante risparmio sulla bolletta.Dopo aver analizzato i migliori termostati smart è ora venuto il momento di scoprire quali sono le più avanzate

Teleriscaldamento - come chiedere il bonus destinato alle famiglie - Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti. . . Da lunedì 21 ottobre le famiglie economicamente svantaggiate possono presentare richiesta per il Bonus Teleriscaldamento, un contributo a compensazione della spesa per il servizio di teleriscaldamento valevole per l'anno 2024 e non retroattivo. (Modenatoday.it)

Come risparmiare sul riscaldamento : i migliori Termostati intelligenti - . . Un termostato smart funziona come un cronotermostato tradizionale aggiungendo però utili funzioni: grazie alla sua elettronica interna e al collegamento WiFi, questo gadget consente innanzitutto di controllare il nostro riscaldamento, anche fuori casa, tramite un'app dedicata o impartendo comandi. (Today.it)

Riscaldamento - la spesa media per famiglia supera i 1100 euro : come risparmiare sulla bolletta - Ad esempio, cuocere con la pentola a pressione anziché quella tradizionale riduce il consumo di gas, e usare il coperchio durante la cottura della pasta consente di risparmiare qualche euro l’anno. Questi valori sono in linea anche con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che indica come ideale una temperatura interna di 21 °C per il benessere delle persone. (Quifinanza.it)