Clodiense-Alcione oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Clodiense-Alcione, match valido per la decima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Sfida tra due formazioni neopromosse che vivono periodi pressoché agli antipodi: la squadra di Chioggia staziona nelle parti basse della classifiche, con l'unica vittoria che risale a fine agosto contro la Triestina. Dall'altra parte invece la compagine milanese è in grande salute, reduce da quattro vittorie consecutive che la hanno issata nella sorpresa generale addirittura al quarto posto della classifica con 16 punti, a -2 dalle due seconde Vicenza e Renate. La volontà di continuare a sognare e sorprendere c'è, e le carte in regola sul campo della Clodiense ci sono tutte. Clodiense-Alcione: come vedere il match L'incontro andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17.

