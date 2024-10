Ilrestodelcarlino.it - C’è Rumore anche negli hotel: "Il festival porta 5mila presenze"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Ci aspettano più dipersone per ilBim". Lo annuncia con entusiasmo Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu. Il contest multidisciplinare che rende omaggio a Raffaella Carrà si terrà a Bellaria Igea Marina dal 25 al 27 ottobre e vedrà sfidarsi ben 830 finalisti (circa un centinaio in più rispetto all’anno scorso). Teatro Astra, Palacongressi e palazzo del Turismo ospiteranno i vari eventi. Tra venerdì e domenica prossimi i giovanissimi ballerini e cantanti si esibiranno con tutto il loro entusiasmo. "Ci attendono – considerando il numero di artisti, componenti dello staff e accompagnatori – circa 2milaal giorno. Prevediamo nel complesso un arrivo a Bellaria di oltrepersone" continua Borghesi. Per la gioia degli operatori della città, albergatori in testa.